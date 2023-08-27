Штрафувати Америку вирішили у тегеранському ж суді.

Відносини США та Ірану вийшли у нову площину. Суд Тегерана визнав США винними в організації невдалого державного перевороту в Ірані влітку 1980 року і ухвалив рішення про "стягнення" зі Сполучених Штатів 330 мільйонів доларів компенсацій та штрафу. Про це повідомляє іранська державна інформагенція IRNA.

"Суд визнав уряд США винним у завданні матеріальної та моральної шкоди позивачам і зобов'язав їх (США) виплатити 30 мільйонів доларів компенсації. Крім того, суд призначив штраф у розмірі 300 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні.

Цю справу іранська влада вирішила порушити торік – нібито за скаргою "жертв перевороту".

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Спроба перевороту в Ірані 1980 року

В 1979 року в Ірані було скинуто монархічний уряд шаха Пехлеві. Постала республіка, однак владу в ній захопили радикальні ісламісти, які перетворили Іран зі світської держави на теократію. Це спричинило нову хвилю невдоволення, особливо серед військових.

9-10 липня 1980 року нова влада Ірану заарештувала велику кількість заколотників до того, як вони встигли почати широкомасштабне повстання. Основні події відбувалися на авіабазі Ноже, на честь якої і названо невдале повстання.

Іран від самого початку звинувачував США в організації цього заколоту, однак жодних вагомих доказів ніколи не наводив. США у свою чергу ніколи не визнавали свою причетність до "повстання Ноже".

Слід зазначити, що на початку цього року Міжнародний суд ООН вже присудив Ірану компенсацію від США по іншій справі.

Суд дійшов висновку, що США порушили свої зобов'язання за Договором про дружбу між цими двома країнами, підписаним аж 1955 року. І хоча відносини між Іраном і США стали ворожими після Ісламської революції 1979 року, США вирішили вийти з угоди тільки в 2018 році – після багатьох пакетів введених санкцій.

Тепер Вашингтон повинен виплатити Тегерану компенсацію за заморозку активів деяких іранських компаній. Розмір і порядок виплати компенсацій країни повинні вирішити між собою. Якщо вони не зможуть домовитися в найближчі два роки, це питання судді розглянуть окремо.

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