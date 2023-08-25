США за таємною домовленістю з Іраном неофіційно зняли з нього частину санкцій, аби іранська нафта могла активніше виходити на світовий ринок і потіснити російську нафту. Про це пише видання Bloomberg.
"Місяці таємної дипломатії між двома країнами привели до прогресу в обміні полоненими, розблокуванні заморожених активів і, можливо, навіть у збагаченні Іраном урану. Здається, вони також досягли неофіційної домовленості щодо потоків нафти", – йдеться у статті.
На правах анонімності офіційні особи США розповіли журналістам, що вони поступово послабили певні санкції щодо продажу іранської нафти. Тегеран відновив видобуток до найвищого рівня з моменту введення заборони п'ять років тому і постачає до Китаю найбільше сирої нафти за останнє десятиліття. Іранські чиновники впевнені, що незабаром вони накачуватимуть ще більше.
Завдяки цьому на світовому ринку зросла пропозиція, що тягне ціни донизу. А це вже зокрема може бути вигідним для президента США Джо Байдена, якому належить почати передвиборчу кампанію.
"Це традиційна гра в енергетичну дипломатію: укладати угоди, щоб отримати додаткові барелі. Економічні інтереси США та Ірану збігаються, коли справа доходить до збільшення кількості барелів на ринку", — сказала Хеліма Крофт, керівник глобальної товарної стратегії RBC Capital Markets LLC у Нью-Йорку.
Видання зазначає, що Вашингтон все ще не терпітиме покупки іранської нафти його партнерами (Південною Кореєю, Японією чи європейськими країнами), але він спокійно ставиться до розширення продажів у Китай.
Тегеран пропонує Пекіну великі знижки на свою нафту, щоб конкурувати з російськими поставками, від яких відмовилася Європа. За словами трейдерів, два основних сорти в Ірані наразі торгуються зі знижкою до марки Brent понад 10 доларів за барель.
Також Тегеран змушений конкурувати з Росією за так званий "тіньовий флот" старих танкерів, адже "білі" перевізники через санкції не можуть співпрацювати з Іраном. Експерти мають сумнів, що Росії та Ірану вистачить на двох усього тіньового флоту, що доступний на ринку.
Санкції проти Ірану
Як раніше писав УНІАН, США готові послабити санкції проти Ірану в обмін на згоду припинити поставляти дрони в Росію. США вимагають, щоб Іран припинив поставки в Москву не тільки дронів, але і запчастин до них.
Тим часом Євросоюз започаткував новий режим санкцій проти Ірану через його підтримку агресивної війни Росії проти України. Зокрема під заборону потрапив експорт з Євросоюзу до Ірану компонентів, які використовуються у конструюванні і виробництві безпілотних літальних апаратів.