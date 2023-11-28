У Міноборони Ірану підтвердили, що Москва і Тегеран уклали серйозну угоду щодо торгівлі авіацією.

Москва "вмовила" Іран на закупівлю трьох видів літаків ударного типу - винищувач Су-35, ударний вертоліт Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

Факт угоди підтвердив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі. Згаданими видами авіації ВПС Ірану планують озброїти свій авіафлот, зазначає Tasnim.

"Ці три сучасних військових літаки обов'язково будуть в розпорядженні Ірану, і в даний час цей процес вже йде", - вказав чиновник.

Росія і Іран, ймовірно, підписали відповідну угоду до вересня 2023 року, оскільки у відповідний місяць ВПС Ірану вже отримали перші навчальні літаки Як-130, згадує видання.

Наразі асортимент ударних літаків, що знаходиться в розпорядженні ВПС Ірану, вельми мізерний. Він налічує всього кілька десятків одиниць авіації включно із застарілою американською технікою, придбаною ще до Ісламської революції 1979 року.

Також ВПС Ірану можуть похвалитися парою винищувачів МіГ-29 російського виробництва, які Тегеран закупив ще в 90-х роках.

ЗМІ підкреслює, що за останні роки Тегеран не зміг придбати жодного сучасного винищувача. У 2018 році Іран спробував скопіювати американські F-5 (модель літака, яку США почали робити в 1960-х роках), запропонувавши свій аналог, так званий винищувач Kowsar.

Росія отримала нову партію винищувачів Су-35 - що відомо

У жовтні 2023 року стало відомо, що РФ отримала партію нових винищувачів Су-35. Передачею техніки на фронт в Україну хвалилася російська корпорація "ОАК".

Це четверта за рахунком партія, яку отримали окупаційні сили армії РФ, підкреслювала корпорація. Зазначимо, що місяцем раніше український безпілотник Shark зняв момент, коли "вмілі" військові РФ збили свій же Су-35 в небі України.

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