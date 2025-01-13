Підписання документа має відбутися під час візиту до РФ президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Іран та Росія підпишуть про "всеосяжне стратегічне партнерство". Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на заяву Кремля.

Зазначається, що підписання документа має відбутися під час візиту до РФ президента Ірану Масуда Пезешкіана. 17 січня відбудуться переговори Пезешкіана з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Путін та Пезешкіан підпишуть Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, а також зроблять заяви для ЗМІ. Лідери обговорять розширення співробітництва, питання регіонального та міжнародного порядку денного, уточнили у Кремлі", – йдеться у повідомленні.

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Деталей щодо змісту цього договору немає. Проте зазначимо, що раніше договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" було підписано між Росією і КНДР. Тоді у ЗМІ писали, що документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Згодом північнокорейські військові були відправлені для участі у війні проти України – зокрема, вони беруть участь у боях на Курщині.

Іран та Росія: ви могли це пропустити

У ЗМІ повідомляють, що між Іраном та Росією відбуваються таємні зустрічі. Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії, щоб отримати допомогу із розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони.

У грудні ж повідомлялося, що Росія передала Ірану перші винищувачі Су-35. Зазначалося, що цей крок може кардинально змінити баланс сил у близькосхідному регіоні.

Спочатку передбачалося замовити 25 винищувачів для заміни частини F-14 на авіабазі ВПС Ірану в Ісфагані, але потім замовлення на Су-35 було збільшено до 50 машин.

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