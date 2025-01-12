Москва може перетнути власні "червоні лінії".

Попри заплановані переговори щодо відновлення ядерного договору, Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії, щоб отримати допомогу із розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони.

За даними The Sunday Times, у таємних зустрічах бере участь старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані. Джерела у західній розвідці розповіли, що поглиблення стратегічних відносин між країнами, а також залежність Москви від поставок іранських ракет і дронів, викликають занепокоєння, що РФ готова перетнути свої "червоні лінії".

Ексдиректор НАТО з нерозповсюдження ядерної зброї Вільям Альберк каже, що експерти з Ірану могли відвідати ядерні об'єкти навіть під час коротких візитів до РФ:

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"Ви можете відправити пару іранських вчених до Арзамасу, Пензи - до будь-якого з російських ядерних об’єктів - і вони можуть багато чому навчитися за 24 години. Довгі робочі вихідні дали б іранцям багато ідей".

Однак виробництво решти зброї та розміщення її у балістичній ракеті може зайняти від місяців до року. Натомість Іран міг би навчитися будувати меншу, більш складну бомбу, каже експерт. "Можливо, мегатонний апарат. Або ядерний пристрій, який може поміститися всередину артилерійського снаряда", - пояснив він.

За даними розвідки, Тегеран вже купив останню версію винищувача Су-35, а також планує перевстановити знищені Ізраїлем системи протиповітряної оборони.

Вже у понеділок іранська делегація зустрінеться із британською, німецькою та французькою сторонами, щоб обговорити ситуацію навколо ядерної програми:

"Кажуть, що переговори між Іраном і представниками групи відбуваються в Женеві на прохання Ірану, оскільки режим прагне зняти санкції і вийти з ядерного глухого кута до інавгурації Трампа".

Раніше Тегеран пропонував обмежити свою програму ядерного збагачення до 60% та дозволити повернення в країну інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Для створення атомної зброї необхідне виробництво збагаченого урану чистотою 90%. За словами Альберка, наразі Іран "на відстані одного удару серця" від матеріалу для виготовлення бомб.

Ядерна програма Ірану

Наприкінці грудня у міністерстві закордонних справ країни заявили, що 2025-й рік стане важливим у контексті ядерного питання.

Пізніше Axios повідомив, що чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорював можливість ураження іранських ядерних обʼєктів, якщо країна наблизиться до створення бомби.

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