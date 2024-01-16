У КВІР заявили про знищення "шпигунського штабу Моссада".

В результаті ракетного обстрілу міста Ербіль загинули четверо мирних людей, ще шестеро людей отримали поранення, повідомляють в Регіональній Раді Безпеки Курдистану.

За їхніми даними, ракети були випущені близько 23:30 за місцевим часом, під атакою опинилися кілька цивільних районів міста. У Радбезі зазначають, що КВІР "завжди використовують необґрунтовані виправдання для нападок на Ербіль, який ніколи не був джерелом загрози для будь-якої сторони".

"Це кричуще порушення суверенітету Курдистану та Іраку, і федеральний уряд і міжнародне співтовариство не повинні мовчати про цей злочин", - йдеться в повідомленні.

Заступник спікера парламенту Курдистану п'ятого скликання Хемін Хаврамі написав у мікроблозі X, що в результаті атак постраждав будинок Пешрава Дізаї (Peshraw Dizaiy), він і четверо членів його сім'ї загинули.

Як пише Rudaw, загинув відомий курдський бізнесмен і власник Falcon Group, яка управляє великими проектами, такими як Empire World, - в його будинок потрапила ракета. Тим часом в КВІР заявили, що знищили в Іраку "шпигунський штаб Моссада".

Удари по місту Ербіль: що відомо

Цієї ночі Іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що вдарив балістичними ракетами за "штаб-квартирами шпигунів" і "антиіранським терористичним зборищам в деяких частинах регіону".

ABC News повідомляв, що під атакою опинилися вісім об'єктів поблизу американського консульства. Загинули чотири людини, військовослужбовців США серед них немає.

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