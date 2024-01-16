Відповідальність на себе взяв Корпус вартових ісламської революції.

Біля консульства Сполучених Штатів Америки у місті Ербіль прогриміла серія вибухів, пише ABC News з посиланням на джерела в іракських службах безпеки.

Іранський Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що завдає ударів балістичними ракетами по "штаб-квартирах шпигунів" і "антиіранських терористичних зборищах в деяких частинах регіону".

В результаті ударів загинули чотири людини, серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Також сили коаліції збили три безпілотні літальні апарати в районі аеропорту Ербіля. Над містом припинили повітряне сполучення.

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Джерело в Службі безпеки Іраку сказало журналістам, що бомбардування було дуже сильним - під ударом опинилися вісім об'єктів поблизу американського консульства.

Загострення в Червоному морі і удари по Ємену: що відомо

Як повідомляв УНІАН, останнім часом хуситів систематично звинувачували в нападах на комерційні суд У Червоному морі.

Після однієї з найсерйозніших атак проти кораблів США, американські і британські сили масовано атакували військові об'єкти в Ємені.

В Ірані назвали цю атаку явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародного права.

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