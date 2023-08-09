Іранці запевняють, що тепер їхній військовий потенціал значно зросте.

Іранські військові отримали технічне ноу-хау для виготовлення крилатої ракети, здатної рухатися на надзвуковій швидкості. Нова крилата ракета, розроблена та виготовлена ​​місцевими фахівцями, зараз знаходиться на стадії випробувань, пише Tasnim News.

"Відомий як нове покоління іранських крилатих ракет, надзвуковий снаряд відкриє нову главу в оборонних технологіях Ірану, оскільки вкрай важко перехопити крилату ракету, що летить на надзвуковій швидкості", – зазначає видання.

До розробки цього високотехнологічного продукту іранські крилаті ракети використовували ракетний двигун зльоту для запуску ракети та турбореактивний двигун для другого ступеня – усе власного виробницства.

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Звідки саме Іран зміг отримати технологію надзвукових ракет, не повідомляється. Але варто зазначити, що такі технології має Росія, яка останнім часом значно наростила військово-технічну співпрацю з Іраном.

Співпраця Росії та Ірану

Як раніше писав УНІАН, Іран працює над запуском у Росії та Білорусі заводів з виробництва безпілотників типу "Шахед". Підприємство мають запустити у місті Єлабуга в Татарстані. Від створення заводу в Росії виграє не тільки Кремль, але також і сам Іран.

Однако що ж саме Москва пообіцяла Тегерану – залишається предметом дискусій. Торік ЗМІ припускали, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, але зараз ця версія здається усе менш імовірною. Також західні ЗМІ писали, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для розвідки.

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