Іранські військові отримали технічне ноу-хау для виготовлення крилатої ракети, здатної рухатися на надзвуковій швидкості. Нова крилата ракета, розроблена та виготовлена місцевими фахівцями, зараз знаходиться на стадії випробувань, пише Tasnim News.
"Відомий як нове покоління іранських крилатих ракет, надзвуковий снаряд відкриє нову главу в оборонних технологіях Ірану, оскільки вкрай важко перехопити крилату ракету, що летить на надзвуковій швидкості", – зазначає видання.
До розробки цього високотехнологічного продукту іранські крилаті ракети використовували ракетний двигун зльоту для запуску ракети та турбореактивний двигун для другого ступеня – усе власного виробницства.
Звідки саме Іран зміг отримати технологію надзвукових ракет, не повідомляється. Але варто зазначити, що такі технології має Росія, яка останнім часом значно наростила військово-технічну співпрацю з Іраном.
Співпраця Росії та Ірану
Як раніше писав УНІАН, Іран працює над запуском у Росії та Білорусі заводів з виробництва безпілотників типу "Шахед". Підприємство мають запустити у місті Єлабуга в Татарстані. Від створення заводу в Росії виграє не тільки Кремль, але також і сам Іран.
Однако що ж саме Москва пообіцяла Тегерану – залишається предметом дискусій. Торік ЗМІ припускали, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, але зараз ця версія здається усе менш імовірною. Також західні ЗМІ писали, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для розвідки.