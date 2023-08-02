Іран допоможе агресору збудувати заводи з виробництва дронів.

Іран продовжує працювати над запуском у Росії та Білорусі заводів, на яких планують виробляти безпілотники за іранською ліцензією. Це спростить країні агресору отримання БПЛА для атак по Україні, але Іран теж виграє від цієї угоди, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на зустріч начальника Генштабу збройних сил Ірану Мохаммада Багері з міністром оборони Білорусі Віктором Хрєніним у Тегерані 1 серпня. На публіку вони заявили про необхідність розширення оборонної співпраці між Іраном і Білоруссю і підписали відповідну угоду.

ISW припускає, що серед іншого Хрєнін обговорював з іранцями деталі будівництва в Білорусі заводів з виробництва безпілотників-камікадзе Shahed з метою їх подальшого використання у російській агресії проти України. Зазначається, що іранські інженери ще у травні вивчали можливість переобладнати фабрики в Гомелі на підприємства з виробництва безпілотників.

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А в червні адміністрація Байдена повідомила, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва безпілотників у місті Єлабуга в Татарстані. Дослідники зазначають, що від створення заводу в Росії виграє не тільки Кремль, але також і сам Іран.

"Іран отримає вигоду, отримавши дохід для іранської економіки. Зараз Іран переживає критичні економічні умови, рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка. Росія також може принести користь іранській армії", – зазначають в ISW.

Яка саме військова допомога може надаватись Ірану – не зовсім зрозуміло. Торік ЗМІ припускали, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, але зараз ця версія здається усе менш імовірною. У березні західні ЗМІ повідомили, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для розвідки, зокрема так звану "кіберзброю" в обмін на безпілотники.

Також повідомляється, що Росія ділиться з Іраном трофейною західною зброєю, захопленою в Україні. Останнє дуже непокоїть владу Ізраїля.

Росія атакує Україну "Шахедами" – останні новини

Минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Ворог обрав два основні напрямки – на Київ, де всі дрони було збито силами ППО, і на Одеську область, де, на жаль, були влучання в портову інфраструктуру.

Подібні атаки відбуваються по кілька разів на тиждень. Але останнім часом Росія почала використовувати "Шахеди" ймовірно власного виробництва. Про це днями заявила спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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