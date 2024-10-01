Людей закликають пройти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок.

Іран запустив ракети в напрямку Ізраїлю, у країні лунає тривога. Про це інформує Командування Армії Оборони Ізраїлю.

"Вам наказано зберігати пильність і точно виконувати вказівки Командування Армії Оборони Ізраїлю. Закликаємо населення дотримуватися вказівок Командування Тилу. Почувши сирену, ви повинні пройти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок", – йдеться у повідомленні.

Зазначалося, що сигнали повітряної тривоги лунають по всьому Ізраїлю.

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Оновлено: За даними ABC News, очікується, що Іран запустить 240-250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі, включаючи штаб-квартиру Моссаду і три військово-повітряні бази. Про це виданню повідомило ізраїльське джерело і високопоставлений чиновник адміністрації США.

За словами представника американської адміністрації, очікується, що Ізраїль не завдасть превентивного удару. Після запуску ракети повинні досягти цілі менш ніж за 15 хвилин.

"США та Ізраїль активували всі системи оборони, і Ізраїль абсолютно точно завдасть удару у відповідь після того, як це станеться", – сказав чиновник.

Загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні. Тоді 99% з них були перехоплені.

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Удар Ірану по Ізраїлю: що передувало

Видання The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомляло, що Іран готується атакувати Ізраїль балістичними ракетами. Зазначалося, що це може призвести до значної ескалації, яка загрожує розпалити повномасштабну війну на Близькому Сході.

За даними видання, адміністрація Байдена відчайдушно намагалася запобігти такому розвитку подій. При цьому співрозмовник видання запевнив, що США допоможуть Ізраїлю захиститися від очікуваних ударів, подібно до того, як вони збили ракети та безпілотники, коли Іран здійснив серйозну атаку в квітні.

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