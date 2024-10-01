Атака означатиме значну ескалацію, яка загрожує розпалити повномасштабну війну на Близькому Сході.

Іран готується атакувати Ізраїль балістичною ракетою, що може призвести до значної ескалації, яка загрожує розпалити повномасштабну війну на Близькому Сході. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, адміністрація Байдена відчайдушно намагається запобігти такому розвитку подій. При цьому чиновник запевнив, що США допоможуть Ізраїлю захиститися від очікуваних ударів, подібно до того, як вони збили ракети та безпілотники, коли Іран здійснив серйозну атаку в квітні.

"Незрозуміло, коли саме почнеться операція Ірану, але, за словами людей, знайомих із ситуацією, дипломатичному персоналу США в Тель-Авіві було наказано сховатися. Офіційні особи та аналітики США очікували, що Іран певним чином помститься, оскільки він є головним покровителем Хезболли, вимагаючи від неї відповіді, інакше ризикує втратити довіру в регіоні", - пише видання.

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Зазначається, що і США, і Ізраїль заявили, що напад Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Тегерана.

За даними ЗМІ, США вже наказали направити додаткові військові сили на Близький Схід, щоб допомогти стримати напад Ірану та захистити Ізраїль.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляє УНІАН, армія Ізраїлю зайшла на територію Лівану. Сухопутні війська підтримують військово-повітряні сили та артилерія.

Як уточнили в ЦАХАЛі, війська розпочали локалізовані рейди проти терористичних об'єктів та інфраструктури "Хезболли", які розташовані в селах поблизу кордону та становлять безпосередню загрозу для громад на півночі Ізраїлю.

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