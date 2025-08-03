Ірландія готується до поступового згортання державної підтримки житлом для українських біженців. Про це заявив Колм Брофі, державний міністр з питань міграції, пише The Times.
За його словами, уряд уже почав розривати контракти на тимчасове розміщення, і ця тенденція продовжиться впродовж наступних місяців.
"У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство", — заявив міністр.
Він додав, що політика Ірландії повинна узгоджуватися з загальноєвропейським підходом у рамках підготовки до завершення дії тимчасового захисту.
На піку гуманітарної підтримки Ірландія надала житло понад 60 000 українцям. Наразі ця цифра скоротилася до приблизно 22 500 осіб, які мешкають у близько 670 державних об’єктах. Останнім часом помітне зменшення кількості осіб, які потребують підтримки, оскільки багато хто самостійно влаштувався.
Загальні витрати на житло для українських біженців з лютого 2022 року склали 3,4 мільярда євро. У 2024 році витрати становили 1,2 мільярда, а в поточному — близько 736 мільйонів євро.
Брофі зазначив, що уряд повернув 1771 ліжко-місце до студентського житлового сектору, що дозволить забезпечити нормальні умови для студентів уже з вересня.
Українські біженці за кордоном
Як повідомляв УНІАН, поки що немає явних ознак того, що війна в Україні завершиться найближчим часом. Проте поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року, йдеться в новому прогнозі Єврокомісії.
Зазначається, що в січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила близько 4,3 млн осіб. У Єврокомісії прогнозують, що протягом 2025 року кількість активних реєстрацій тимчасового захисту залишиться загалом стабільною, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.