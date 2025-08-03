Уряд Ірландії починає згортати житлову програму для українців, посилаючись на інтеграцію біженців та економію коштів.

Ірландія готується до поступового згортання державної підтримки житлом для українських біженців. Про це заявив Колм Брофі, державний міністр з питань міграції, пише The Times.

За його словами, уряд уже почав розривати контракти на тимчасове розміщення, і ця тенденція продовжиться впродовж наступних місяців.

"У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство", — заявив міністр.

Відео дня

Він додав, що політика Ірландії повинна узгоджуватися з загальноєвропейським підходом у рамках підготовки до завершення дії тимчасового захисту.

На піку гуманітарної підтримки Ірландія надала житло понад 60 000 українцям. Наразі ця цифра скоротилася до приблизно 22 500 осіб, які мешкають у близько 670 державних об’єктах. Останнім часом помітне зменшення кількості осіб, які потребують підтримки, оскільки багато хто самостійно влаштувався.

Загальні витрати на житло для українських біженців з лютого 2022 року склали 3,4 мільярда євро. У 2024 році витрати становили 1,2 мільярда, а в поточному — близько 736 мільйонів євро.

Брофі зазначив, що уряд повернув 1771 ліжко-місце до студентського житлового сектору, що дозволить забезпечити нормальні умови для студентів уже з вересня.

Українські біженці за кордоном

Як повідомляв УНІАН, поки що немає явних ознак того, що війна в Україні завершиться найближчим часом. Проте поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року, йдеться в новому прогнозі Єврокомісії.

Зазначається, що в січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила близько 4,3 млн осіб. У Єврокомісії прогнозують, що протягом 2025 року кількість активних реєстрацій тимчасового захисту залишиться загалом стабільною, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: