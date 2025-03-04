Йдеться про нелетальну військову допомогу.

Ірландія оголосила про виділення 100 мільйонів євро для надання нелетальної військової підтримки Україні. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ірландського уряду.

Оголошені 100 млн євро будуть розподілені з урахуванням заявлених пріоритетних потреб Збройних сил України у нелетальному обладнанні. Біля 20 млн євро буде надано коаліції з розмінування та ІТ-колації.

Ще 80 млн євро надійде в фонд закупівель ЄС. Ці кошти скерують, зокрема, на придбання радарів і пристроїв для глушіння безпілотників.

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Зазначається, що раніше Ірландія взяла на себе зобов'язання надати Україні нелетальну військову підтримку в розмірі близько 250 млн євро в рамках Європейського фонду миру. На рівні ЄС виділення більшої частини цих коштів наразі заблоковано Угорщиною.

Ірландія і Україна

Раніше премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що його країна відкрита для допомоги Україні, включно з відправкою миротворців.

Крім того, Ірландія планує наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Відомо, що з лютого 2022 року уряд Ірландії надав Україні 130 мільйонів євро гуманітарної підтримки та допомоги.

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