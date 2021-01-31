Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб.

Сьогодні, 31 січня, в столиці Сомалі Могадішо стався потужний вибух, який влаштував терорист-смертник.

Читайте такожУ центрі Багдада стався подвійний теракт: десятки загиблих (відео, фоторепортаж)Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що біля контрольно-пропускного пункту в Могадішо вибухнув автомобіль. Потім сталася стрілянина навколо прилеглого готелю.

У поліції розповіли, що в результаті нападу є жертви, але їх точна кількість поки що невідома.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб.

За повідомленнями ЗМІ, в готелі, на який напали бойовики, проживали й проводили збори представники опозиції, яких підтримують миротворчі сили організації Об'єднаних націй і Африканського союзу.

Що цьому передувало

Наприкінці листопада минулого року в столиці Сомалі Могадішо терорист-смертник підірвав себе в центральній частині міста, внаслідок чого загинули люди.

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Автор: УНІАН