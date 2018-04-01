У Сомалі терористи атакували базу миротворців
18:40, 01 квітня 2018Світ
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Спочатку бойовики підірвали два замінованих автомобіля за межами військового об'єкта, а потім відкрили вогонь на ураження.
Ілюстрація REUTERS
Бойовики терористичного угруповання "Аш-Шабаб" напали в неділю, 1 квітня, на базу сил Місії Африканського союзу в Сомалі.
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Про це повідомило агентство Reuters.
База миротворців була атакована в населеному пункті Буломарір в 130 км на північний захід від столиці країни Могадішо.
За словами представника сомалійської армії майора Фараха Османа, спочатку бойовики підірвали два замінованих автомобіля за межами військового об'єкта, а потім відкрили вогонь на ураження.
Угрупування "Аш-Шабаб" було створено в 2004 році та певний час контролювало значну частину сомалійської території, проте потім зазнало серію великих поразок у боях з урядовою армією та військами інших африканських держав і США, які прийшли їй на допомогу.
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