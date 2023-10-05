Під час переговорів глави України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті.

Іспанія прийняла рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Педро Санчеса і президента Володимира Зеленського. Про це повідомила прес-служба іспанського уряду, пише La Moncloa.

Під час переговорів глави України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті, у зв'язку з цим Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів з президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться в повідомленні.

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Допомога від Іспанії Україні - подробиці

Раніше повідомлялося, що Іспанія передасть Україні додаткові бронемашини, засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракети. Про це повідомила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Крім того, Іспанія пообіцяла подвоїти (до 4 тисяч) кількість українських військових, які пройдуть тренування на території країни.

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