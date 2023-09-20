Також іспанці зголосилися навчити вдвічі більше українських солдатів, ніж планувалося.

Іспанія передасть Україні додаткові бронемашини, засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракети. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі в форматі "Рамштайн".

У прес-релізі іспанського Міноборони не наведено конкретних найменувань військового спорядження та зброї, яку планують передати, але зазначено наступне:

Міністр поінформувала своїх колег про стан поставок техніки, якою Іспанія продовжує підтримувати Україну. Було оголошено про відправлення нових бронетранспортерів, надувних човнів, а також різного обладнання, пускових установок і ракет для протиповітряної та морської оборони, спеціальних вантажівок для обслуговування цих систем та машин швидкої допомоги.

Також повідомляється, про передачу медичних інструментів та матеріалів для підтримки роботи пересувного шпиталю, наданого Україні раніше.

Крім того, Іспанія пообіцяла подвоїти (до 4 тисяч) кількість українських військових, які пройдуть тренування на території країни.

Західна військова допомога Україні – останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Німеччина оголосила про новий великий пакет допомоги вартістю близько 400 мільйонів євро. До нього зокрема увійшли артилерійські боєприпаси різних типів та калібрів, броньовані машини MRAP, зимове спорядження для солдатів, транспортні засоби та надводні безпілотники.

Протягом кількох останніх днів з’являється усе більше натяків, що цього тижня США можуть вперше оголосити про передачу Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS. Київ вже давно про них просив, і схоже до візиту Зеленського в США "ембарго" таки знімуть.

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