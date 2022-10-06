Очікується, що указ буде підписаний до кінця цього тижня.

Міноборони Італії готує до відправки в Україну п'ятий пакет військової допомоги.

П'ятий міжвідомчий указ дозволяє відправку військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України, повідомляє видання Formiche.

Очікується, що указ буде підписаний до кінця цього тижня. Видання зазначає, що минулої весни Палата представників і Сенат дозволили уряду відправляти зброю в Україну без обов'язкового голосування по кожному новому указу, принаймні, до кінця цього року.

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Як повідомив заступник глави Міноборони Італії Джорджо Мулі, учасники засідання виступили за параметри нового Декрету одноголосно.

Підтримка України Італією: деталі

Політик Джорджа Мелоні з вкрай правої партії, яка має стати наступним прем'єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни.

Зазначимо, що напередодні Зеленський привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він зазначив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом".

Як відомо, з початку війни Мелоні рішуче підтримувала постачання Україні зброї для самооборони і обіцяла підтримувати політику Заходу, спрямовану проти агресії Росії.

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