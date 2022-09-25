У європейських столицях і на фінансових ринках нервово спостерігатимуть за результатами голосування.

Сьогодні в Італії проходять дострокові парламентські вибори, в результаті яких до влади може прийти найбільш правий уряд з часів Другої світової війни на чолі з першою жінкою прем’єр-міністром.

Згідно з останніми опитуваннями, явну перемогу на виборах може здобути правий альянс на чолі з партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні, пише Reuters.

Вона є очевидним кандидатом на посаду прем’єр-міністра як лідер альянсу, до якого також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі.

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Це означало б значний успіх для Мелоні, чия партія на останніх виборах у 2018 році здобула лише 4% голосів.

Утім, підтримка лівого "Руху 5 зірок", який переміг у 2018 року, могла зрости останніми днями. Це може поставити під загрозу шанси правого альянсу отримати більшість у Сенаті (верхній палаті), ускладнивши процес формування уряду.

Навіть якщо буде чіткий результат виборів, новий уряд навряд чи приступить до виконання обов’язків раніше кінця жовтня, а новий парламент збереться лише 13 жовтня.

Починаючи з 1946 року це вже буде 68 прем’єр-міністр Італії, і на нього чекає багато викликів, зокрема зростанням вартості енергії.

У європейських столицях і на фінансових ринках також нервово спостерігатимуть за результатами голосування.

Лідери Євросоюзу, які прагнуть зберегти єдність після вторгнення Росії в Україну, стурбовані тим, що Італія буде більш непередбачуваним партнером, ніж при колишньому голові уряду Маріо Драгі.

Що стосується ринків, існують постійні занепокоєння щодо здатності Італії обслуговувати борги, які становлять близько 150% валового внутрішнього продукту.

Тим часом, Джорджія Мелоні применшує постфашистське коріння своєї партії та зображує її як основну консервативну групу. Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не йти на невиправданий ризик в економіці, яка сильно постраждала від зростання цін.

Але є ознаки розбіжностей між Мелоні та її союзниками щодо зовнішньої політики.

Лідер Ліги Сальвіні розкритикував вплив високих цін на енергоносії на італійців, частково звинувативши в цьому негативний ефект від західних санкцій проти Росії. А Берлусконі викликав обурення наприкінці кампанії, коли виступив на захист президента Росії Володимира Путіна.

Відставка Маріо Драгі - що варто знати

Нагадаємо, з листопада 2011 по жовтень 2019 року Маріо Драгі був головою Європейського центрального банку.

3 лютого 2021 року президент Італії Серджо Матарелла в розпал урядової кризи після відставки прем'єр-міністра Джузеппе Конте доручив Драгі формування нового кабінету. Його уряд був приведений до присяги 13 лютого.

14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку.

Він заявив, що "більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення", тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.

Президент Серджо Матарелла відхилив відставку. Згідно з його рішенням, парламент Італії повинен був провести голосування, і показати, чи є в уряду Драгі підтримка більшості депутатів.

20 липня Сенат Італії висловив вотум довіри нинішньому прем'єр-міністру Маріо Драгі. Політика підтримали 95 сенаторів. Проти Драгі виступили 38 сенаторів. При цьому у голосуванні взяли участь 133 з 315 депутатів Сенату.

21 липня президент Італії Серджо Матарелла розпустив парламент, відкривши шлях до дострокових виборів після того, як прем’єр-міністр Маріо Драгі пішов у відставку після розвалу його уряду національної єдності.

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