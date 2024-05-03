Цю систему Італія напередодні відкликала із Словаччини.

Уряд Італії збирається затвердити пакет військової допомоги для України до саміту G7 13 червня.

Як пише італійська газета La Repubblica, уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T.

Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Україні систему, яку позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

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Крім того, до пакету допомоги увійде постачання артилерії.

Проти схвалення пакету допомоги виступаж "Ліга" Маттео Сальвіні. Втім, пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

Італійська SAMP/T у Словаччині

Нагалаємо, що на початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкликає з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Відтак, без захисту залишаються стратегічні об'єкти Словаччини, зокрема АЕС. Також проросійський прем'єр країни зауважив, що попередній уряд "подарував" Україні працюючу систему ППО С-300.

Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Натомість Італія позичила країні свою SAMP/T. Вона замінила американську Patriot минулого року.

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