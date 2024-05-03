Противники ідеї повної конфіскації заморожених активів вбачають ризик створення небезпечного прецеденту у міжнародному праві.

Представники країн G7 у приватному порядку кажуть, що питання повної конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному; замість цього шукають альтернативні шляхи отримання коштів з них.

"Незважаючи на те, що Україна продовжує наполягати на повній конфіскації російських активів, представники G7 в приватному порядку кажуть, що це більше не стоїть на порядку денному. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів", - йдеться у статті Financial Times.

Противники ідеї повної конфіскації заморожених активів РФ вбачають ризик створення небезпечного прецеденту у міжнародному праві, який може поставити під загрозу не лише інтереси будь-якої країни, а й сам міжнародний правопорядок.

Відео дня

Зазначається, що адміністрація Байдена підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великобританії. Тим часом Японія, Франція, Німеччина, Італія — і сам ЄС — залишаються дуже обережними, що завело справу у глухий кут.

Одними з найбільш помітних скептиків є керівники центральних банків G7, які усвідомлюють стабілізуючу роль, яку відіграють валютні резерви. Також такі країни, як Індонезія та Саудівська Аравія, лобіюють у столицях ЄС не конфіскувати активи, побоюючись за майбутнє своїх власних резервів, які зберігаються на заході.

"Інші уряди, включно з країнами G7, побоюються бути звинуваченими в будь-яких кроках, які означатимуть порушення міжнародного права — саме те, у чому вони звинувачують Росію", - йдеться у статті.

У США стверджують, що є правова основа для повної конфіскації активів як законної протидії агресивній війні Росії. Але європейці зазначають, що США легше прийняти жорстку позицію, оскільки Америка володіє лише 5 мільярдами доларів російських державних активів.

Альтернативні способи отримання коштів

Одна з ідей, запропонована в лютому Бельгією, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського центробанку в Euroclear, передбачала використання цих резервів як забезпечення для залучення боргу для України. Але пізніше бельгійський план був скасований через побоювання щодо відповідальності за будь-які судові позови з Euroclear, яка стверджувала, що план викличе ті ж проблеми, що й повна конфіскація.

Білий дім висунув нову ідею, яка, як сподіваються у США, отримає підтримку лідерів G7 у червні. Це означатиме вивільнення близько 50 мільярдів доларів фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

"Але ЄС має інший план щодо цих грошей. Відповідно до пропозицій ЄС, які мають бути прийняті найближчими тижнями, більшість теперішніх і майбутніх прибутків від російських активів, якими володіє Euroclear, буде використовуватися в основному для спільної закупівлі зброї для України. Весь прибуток, отриманий до середини лютого, буде залишено Euroclear як буфер проти судових витрат і ризиків", - сказано в матеріалі.

За словами європейських чиновників, деякі країни сподіваються, що нещодавно схвалений пакет допомоги США зменшить тиск, пов’язаний з необхідністю використовувати російські активи тепер, коли Київ стоїть на більш стабільній фінансовій основі.

Але у Білому дому відкидають цю думку, попереджаючи, що рішення, ухвалені G7 у короткостроковій перспективі, "мають наслідки для покоління".

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Дейліп Сінгх визнає, що ризики щодо мобілізації резервів існують. Але альтернативою є "ризик того, що Україна не отримує достатнього фінансування, а одне з найбільш кричущих порушень міжнародного права в новітній історії відбувається безкарно".

Політики, юридичні експерти та сама Euroclear погоджуються, що використання надзвичайних прибутків, а не самих активів, є юридично надійним, що робить цей план набагато менш ризикованим, ніж захоплення російських резервів.

Видання цитує одного німецького чиновника, який зазначає, що, якщо колись відбудуться мирні переговори, і Україна вирішить взяти участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін на це погодиться піти Україні на територіальні поступки.

"Ви не можете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи", — каже чиновник.

Заморожені активи РФ – останні новини

У квітні віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розробив план щодо використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. За його словами, такий механізм вилучення доходів від російських активів може приносити €3 млрд на рік.

В той же час російські чиновники пригрозили Заходу "жорсткою" відповіддю в разі конфіскації заморожених російських активів, обіцяючи "нескінченні" юридичні проблеми і заходи "око за око". Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не поступиться територіями України, які Москва окупувала, в обмін на повернення заморожених активів.

Як писало The Wall Street Journal, Берлін став одним із найзапекліших противників спроб вилучити частину майже 300 мільярдів доларів заморожених активів Кремля. Так, Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: