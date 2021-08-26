Жінка-пілот виконала спеціальний маневр, щоби убезпечити транспорт від обстрілу.

Літак італійських Військо-повітряних сил потрапив під обстріл під час евакуації біженців в аеропорту Кабула.

Про це повідомляє агентство AGI.

На борту перебували 98 громадян Афганістану. Зазначається, що внаслідок обстрілу поранених і вбитих серед пасажирів та екіпажу немає.

Вогонь відкрили, коли літак вже піднявся у небо, двигуни працювали на максимальній потужності, щоби транспорт міг злетіти.

Читайте такожТаліби помістили під домашній арешт колишнього президента Афганістану - CNNПілотувала італійська військовослужбовиця Військово-повітряних сил. ЗМІ пишуть, що вона проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів.

Потім літак продовжив свій шлях по запланованому маршруту й доставив біженців на авіабазу в Кувейті. Звідти афганців переправили до Італії на танкері.

Евакуація з Афганістану

Рух "Талібан" вимагає, аби евакуаційні рейси з Кабула країни закінчили до 31 серпня - США планують встигнути до цієї дати.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що загроза теракту в аеропорту Кабула зростає з кожним днем, причому йдеться про реальну, а не теоретичну небезпеку.

15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані. Цього дня бойовики увійшли до столиці країни Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані в той же день втік з країни.

Україна вже трьома рейсами евакуювала з Афганістану понад 250 осіб. Зокрема, 23 серпня вивезли 41 українця і 57 афганців.

Автор: Яна Ставська