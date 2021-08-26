Зараз в Афганістані перебувають приблизно 90 громадян України та членів їх сімей, які хочуть евакуюватися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна готує ще один рейс евакуації з Афганістану, хоча ситуація в аеропорту Кабула ускладнилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ми не зупинимося в поверненні громадян до тих пір, поки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів виїхати. Зараз, враховуючи ефективність наших дій, до нас надходять запити від країн і міжнародних організацій з проханням вивозити також їх громадян або громадян Афганістану, які з ними співпрацювали. Є багато складнощів, пріоритет ми завжди будемо віддавати громадянам України", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що зараз в Афганістані перебуває приблизно 90 громадян України та членів їх сімей, які хочуть бути евакуйованими.

Читайте такожДитину, народжену під час евакуації з Афганістану, назвали на честь літака"Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине, хоча на місці, я сьогодні вранці отримав нову інформацію, ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася, і деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, тому що не можуть гарантувати їх безпеку", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна вже вивезла понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців.

Евакуація з Афганістану

Україна вже трьома рейсами евакуювала з Афганістану понад 250 осіб. Зокрема, 23 серпня вивезли 41 українця і 57 афганців.

Міністерство закордонних справ заявляло, що на території Афганістану залишилося ще близько 90 українців.

Автор: Віталій Саєнко