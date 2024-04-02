Убито генерала Корпусу вартових ісламської революції.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі на своє консульство в Дамаску. Повідомляється, що внаслідок атаки загинув командир підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал Мохаммад Реза Захеді.

Як пише CNN, Захеді раніше був командувачем сухопутними військами КСІР, командувачем ВПС і заступником командувача операціями. Також повідомляють про загибель ще одного командира і п'яти посадовців. Посол Ірану Хосейн Акбарі заявив, що будівлю обстріляли шістьма ракетами з бойових літаків F-35. За його словами, серед загиблих були співробітники іранського посольства і військові радники.

Представник Сил оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі сказав журналістам, що не коментуватиме цього удару. Водночас він підкреслив, що останніми місяцями Іран посилює ескалацію в цьому регіоні.

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"За даними нашої розвідки, це не консульство і не посольство. Повторюю, це не консульство і не посольство. Це військова будівля сил Кудса, замаскована під цивільну будівлю в Дамаску", - сказав він.

Реакція на удар по консульству Ірану:

Представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що вони зберігають за собою право вживати заходів у відповідь. У МЗС Сирії назвали атаку грубим порушенням міжнародних правил.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що у Сполучених Штатів поки що немає підтвердження ні мети, ні відповідальної сторони.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дії Ізраїлю є абсолютно неприпустимими і мають бути припинені.

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