Радник верховного лідера Ірану заявив, що країна буде "підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалиму".

Представники Ірану офіційно заявляють про свою повну підтримку атаки ХАМАС на Ізраїль, повідомляє The Spectator Index.

Представник "ісламського джихаду" в Ірані Насер Абу Шаріф заявив, що "це тільки перший етап запланованої операції проти Ізраїлю".

Ще рік тому він говорив що "наступна конфронтація з ізраїльською окупацією змінить правила гри, оскільки вона зітре Тель-Авівський режим з лиця землі."

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Радник верховного лідера Ірану Рахім Сафаві в суботу привітав палестинських бойовиків з початком найбільшого нападу на Ізраїль за останні роки, повідомив новинний сайт ISNA.

"Ми вітаємо палестинських бойовиків ... ми будемо підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалиму", - цитує слова Рахіма Сафаві ISNA.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, в ізраїльських містах сталися пожежі. МОЗ Ізраїлю повідомив, що станом на 13:00, в лікарні доставлені не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак терористів.

Ізраїльська армія почала операцію "залізні мечі" проти угруповання ХАМАС. Прем'єр-міністр Ізраїлю у своєму Біньямін відеозверненні заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

Що таке ХАМАС

Хамас - це політична та збройна організація в Палестині та ісламська партія, яка відіграє значну роль в арабо-ізраїльському конфлікті.

Організація проводить атаки на ізраїльські цілі, включаючи ракетні обстріли і теракти з метою боротьби за створення незалежної палестинської держави, включаючи Західний берег річки Йордан і сектор Гази.

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