Перемир'я почало діяти об 11:15 за місцевим часом.

В Ізраїлі заявили про початок перемир'я у секторі Гази. Припинення вогню відбулося після того, як ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені сьогодні, 19 січня, пише The Time of Israel.

Ізраїль повідомив, що перемир'я почало діяти об 11:15 за місцевим часом.

За інформацією журналістів, перший етап припинення вогню мав розпочатися сьогодні о 08:30, проте був відкладений через те, що ХАМАС запізнився з передачею списку трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити вдень 19 січня.

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Також у виданні додали, що впродовж двох останніх годин армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжувала завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази.

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Раніше видання NBC News писало, що спецпосланник Трампа може відвідати Газу через угоду про припинення вогню в регіоні. У виданні зазначають, що наразі головною проблемою для посланця Трампа є щоденні зіткнення між Ізраїлем та ХАМАС у Газі та поблизу неї, навіть попри те, що укладена угода про припинення вогню.

Також повідомлялось, що 18 січня уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню. Угоду було ратифіковано після більш ніж шестигодинного засідання. З 33 міністрів "за" проголосували 24 людини, 8 - "проти".

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