Втім, документ ще потрібно ратифікувати у Кабінеті міністрів країни. Наступного дня після голосування угода набуде чинності.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив підписання угоди з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників, пише The Times of Israel.

Кабінет міністрів Ізраїлю збереться на засідання, щоб провести голосування щодо ратифікації угоди. Прессекретар Нетаньяху уточнив, що повне засідання уряду відбудеться в суботу ввечері.

Якщо члени Кабміну Ізраїлю проголосують за цю угоду, вона набуде чинності у понеділок, тобто на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Видання зазначає, що першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться почекати ще один день.

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"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників - як живих, так і мертвих", – підсумували в офісі Нетаньяху.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Ізраїль та ХАМАС офіційно підписали угоду про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню. Документ було підписано 16 січня в Досі, Єгипет.

Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди.

Раніше стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Газа. Повідомлялось, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна була набути чинності 19 січня.

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