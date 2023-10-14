Терорист керував військово-повітряними силами угрупування.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вбила високопоставленого члена терористичної групи ХАМАС Мурада Абу Мурада під час нічного авіаудару по сектору Газа.

Як повідомляє The Times of Israel, Мурад Абу Мурад був ліквідований внаслідок удару по штаб-квартирі, з якої терористична група керувала своєю повітряною діяльністю. Бойовик керував військово-повітряними силами ХАМАС.

ЦАХАЛ зазначає, що Абу Мурад "брав значну участь у керуванні терористами під час бійні" минулих вихідних, серед яких були нападники, які проникли в Ізраїль з повітря на дельтапланах.

Також ЦАХАЛ каже, що вночі було завдано окремих "широкомасштабних" ударів по десятках об’єктів, що належать спецназам ХАМАС, які очолили проникнення в Ізраїль 7 жовтня.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Ізраїльські військові в четвер попередили 1,1 мільйона людей, що живуть на півночі сектора Гази, про необхідність покинути свої будинки на тлі ознак того, що вони збираються посилити наступ у відповідь на ХАМАС після терористичних атак угруповання 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1300 осіб.

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, протягом шести днів ізраїльські військові літаки наносили авіаудари по газі, в результаті чого вулиці і будинки були перетворені на руїни, загинуло понад 1799 осіб, у тому числі 583 дитини, і було поранено ще 7388 осіб.

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