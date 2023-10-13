В ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків".

Армія оборони Ізраїлю повідомила Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектора Газа має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин. Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву речника ООН Стефана Дюжарріка, ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС у суботу

"Це становить приблизно 1,1 мільйона людей. Таке ж розпорядження стосувалося всього персоналу ООН і тих, хто перебував у закладах ООН, включаючи школи, медичні центри та клініки", - йдеться в заяві ООН.

Водночас в ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків".

Відео дня

ООН "рішуче закликає" скасувати цей наказ, щоб уникнути "перетворення трагедії на катастрофічну ситуацію".

Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував таку реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

"Реакція ООН на раннє попередження Ізраїлю жителям Гази - це ганьба! Протягом багатьох років ООН закривала очі на озброєння ХАМАС і використання ним цивільного населення та інфраструктури в секторі Газа для вбивств і накопичення своєї зброї. Тепер замість того, щоб підтримувати Ізраїль, чиї громадяни були вбиті терористами ХАМАС і який все ще намагається мінімізувати шкоду некомбатантам, він проповідує саме Ізраїлю", - заявив він.

Він також додав, що було б краще, щоб ООН зараз зосередилася на поверненні полонених, засудженні ХАМАС і підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Блокада сектора Газа

Після вторгнення ХАМАС Ізраїль ввів повну блокаду Гази, відключення води, електроенергії та газу; закриття власних прикордонних переходів у анклаві.

"Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - заявив міністр оборони країни Йоав Галант.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що кількість українців, які хочуть евакуюватися з Гази на тлі ескалації бойових дій з ХАМАС, постійно зростає, водночас евакуація наразі ще не почалася.

Він додав, що якщо почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого.

Вас також можуть зацікавити новини: