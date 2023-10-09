Напад планували з серпня, пише видання.

Атаки ХАМАСу на Ізраїль, що почалися в суботу вранці, були сплановані за кілька тижнів до цього за сприяння іранських спецслужб.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли. Планування почалося ще в серпні, деталі уточнювали на зустрічах, що відбувалися раз на два тижні.

Таким чином іранські силовики допомогли спланувати суботній несподіваний напад ХАМАСу на Ізраїль і дали "зелене світло" для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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Напад на Ізраїль: реакція Ірану

Нагадаємо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі підтримав напад на Ізраїль, назвавши це "повстанням проти жорстокості" та "законним самозахистом палестинської нації". У своєму зверненні Раїсі закликав притягнути до відповідальності "сіоністський режим та його спонсорів".

Також іранські ЗМІ повідомляли, що Раїсі вітав главу бюро ХАМАС Ісмаїла Ханію зі "сміливою і переможною операцією".

ТОП-генерал Ірану Мохаммад Хоссейн Багері похвалив ХАМАС за нанесення "нищівних ударів" по Ізраїлю, а представник Міністерства закордонних справ країни закликав ісламські країни підтримати права палестинського народу.

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