Мохаммад Хоссейн Багері назвав владу Ізраїлю окупантами.

ТОП-генерал Ірану Мохаммад Хоссейн Багері позитивно оцінив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Міністерство закордонних справ Ірану назвало напад актом самозахисту "своїх невід'ємних прав і природною реакцією на нищівну та провокаційну політику сіоністів".

За його словами, напад показав, що такі заходи, як "безглузда нормалізація", не зможуть "зупинити спад і остаточне руйнування павутини".

При цьому він заявив, що об'єднані зусилля палестинських бійців під назвою "Буря Аль-Акси" проти позицій і укріплень "добре озброєного сіоністського режиму на окупованих територіях ще раз підкреслили порожню велич і тендітну силу окупаційного режиму". Крім того, Багері похвалив ХАМАС за нанесення "нищівних ударів" по Ізраїлю.

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Також влада Ірану заявила про підтримку атаки терористів ХАМАС.

"Іран вважає, що сіоністський окупаційний режим і його відомі прихильники несуть відповідальність... за насильство і вбивства проти палестинців, і закликає ісламські країни підтримати... права палестинського народу", - заявив офіційний представник іранського МЗС Насер Канаані.

Війна в Ізраїлі - головні новини

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль з Сектора Гази. Терористи випустили по понад 2 тисячі ракет по ізрільській території, а також прорвали огорожу в увірвалися в два найближчих до кордону міста. Бойовики жорстоко вбивали не тільки військових, а й цивільне населення. Також деяких людей викрали.

8 жовтня Ізраїль перейшов у стан війни - введено в дію пункт 40 Алеф. За останніми даними, в результаті атаки загинуло понад 600 осіб, у тому числі дві громадянки України, а ще майже 1900 отримали поранення.

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