Можливо, незабаром Росія спробує захистити російськомовних жителів Тель-Авіва.

Росія вирішила не допомагати Ірану, тому що в Ізраїлі проживає багато російськомовних людей. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі.

Зокрема він відповів на закид, що в ситуації з Іраном Росія показала себе ненадійним союзником.

"Що стосується надійності/ненадійності Росії як союзника. Ми повинні проявляти певну солідарність [з Іраном], і так і є. Але в кожному випадку будь-які конфлікти досить унікальні. Хочу звернути вашу увагу, що в Ізраїлі мешкає майже 2 мільйони людей - вихідців із колишнього Радянського Союзу та Російської Федерації. Це майже російськомовна країна сьогодні. І ми, безумовно, в новітній російській історії завжди враховуємо цей факт", - сказав Путін.

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Чи планує тепер Кремль "рятувати" російськомовних ізраїльтян так, як він "рятує" мешканців українського Донбасу - диктатор не уточнив.

Довідка УНІАН. Як зазвичай буває з Путіним, він сильно перебільшив "російськомовність" Ізраїлю. Згідно з наявними у відкритому доступі даними, в Ізраїлі проживає близько 1,3 мільйона вихідців з СРСР і країн пострадянського простору. Це лише близько 15% від загального населення країни.

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль опинився у стратегічно невизначеному становищі через нездатність Дональда Трампа швидко ухвалити рішення про те, чи вступлять США у війну проти Ірану, чи ні. Через це Ізраїль не може визначити свій стратегічний курс у війні далі.

Також ми розповідали, що ключовою метою в Ірані, яку ще належить вразити Ізраїлю і США (якщо вони вступлять у війну), є підземний збагачувальний завод у Фордо. Він є одним із трьох ключових об'єктів ядерної інфраструктури Ірану, поряд зі збагачувальним заводом у Натанзі та дослідницьким центром в Ісфахані.

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