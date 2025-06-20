Трамп каже, що він почекає до двох тижнів, перш ніж вирішить, чи проводити якесь втручання з боку США.

Відтермінування президентом США Дональдом Трампом рішення про те, чи розпочинати американську атаку на Іран, поставило Ізраїль у стратегічне скрутне становище. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що головною метою Ізраїлю, що залишилася, є знищення об'єкта зі збагачення урану у Фордо на півночі Ірану, який заритий так глибоко під землею, що ізраїльським бомбам буде важко його пошкодити.

Протягом кількох днів ізраїльські офіційні особи сподівалися, що Трамп відправить американські військові літаки, озброєні єдиними у світі боєприпасами, які вважаються досить потужними, щоб знищити Фордо. Тепер американський лідер каже, що він почекає до двох тижнів, перш ніж вирішить, чи проводити таке втручання - затримка, що ставить Ізраїль перед дилемою.

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"Що довше Ізраїль чекає на Трампа, то більше навантаження на його систему ППО. Щоб не допустити загороджувальних ударів балістичних ракет Ірану, Ізраїль спалює свої запаси перехоплювачів ракет, змушуючи його віддавати пріоритет захисту одних районів над іншими. Згодом це підвищує ризик того, що більше ракет вразять як цивільні квартали, так і стратегічні об'єкти безпеки", - сказано в статті.

На думку видання, закриттям повітряного простору Ізраїлю і зупинкою більшої частини його економічного життя затягування війни також матиме економічні витрати. Чим раніше закінчиться війна, тим швидше відновляться комерційні рейси, а підприємства зможуть відновити повноцінну роботу.

Журналісти припускають, що замість того, щоб чекати на американську допомогу, Ізраїль може вирішити атакувати Фордо самотужки - ризикнути з наявними в його розпорядженні літаками та боєприпасами.

Деякі аналітики кажуть, що Ізраїль може навіть відправити командос, щоб увійти і саботувати об'єкт. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху натякнув на те, що він піде сам. Він сказав, що Ізраїль "досягне всіх наших цілей, усіх ядерних об'єктів, у нас є сили зробити це".

Експерти вважають, що цей шлях загрожує ризиком, і що його ефект може бути обмеженим. Ітамар Рабинович, колишній посол Ізраїлю у Вашингтоні, сказав:

"Це, ймовірно, не буде в масштабах того, чого можуть досягти США. Якби ми могли зробити те, що можуть США, ми б уже це зробили".

Зазначається, що інший варіант - одностороннє припинення Ізраїлем війни, без нападу на Фордо. Але такий підхід залишить недоторканою принаймні значну частину іранської програми збагачення урану, залишаючи відкритою можливість того, що він може створити ядерну бомбу, яку можна буде використовувати проти Ізраїлю.

"На даний момент Ізраїль, схоже, не збирається йти цим шляхом. Політичне керівництво Ізраїлю почало відкрито говорити про підбурювання до краху іранського режиму і вбивство його лідера аятоли Алі Хаменеї. Навіть якщо в Ізраїлю немає реального способу повалити його уряд, тон коментарів свідчить про те, що Ізраїль, принаймні, має намір продовжувати свої удари протягом кількох днів", - ідеться в матеріалі.

Можливість удару по заводу у Фордо

Головний ядерний об'єкт Ірану, підземний завод у Фордо, може опинитися під ударами Ізраїлю і США. Він є одним із трьох ключових об'єктів ядерної інфраструктури Ірану, поряд зі збагачувальним заводом у Натанзі та дослідницьким центром в Ісфахані.

Його почали будувати 2006 року, а 2009 року відкрили і Іран визнав його існування. Передбачається, що він прихований шаром гірських порід глибиною близько 80 м.

Бункерні бомби GBU-57, які розробили в США, за своїми характеристиками могли б знищити цей об'єкт - до вибуху вони здатні пройти до 60 метрів гірської породи.

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