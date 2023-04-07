Армія оборони Ізраїлю заявляє про удари по двох тунелях і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази.

У ніч проти пʼятниці, 7 квітня 2023 року, ізраїльська армія завдала ударів по сектору Гази. В Ізраїлі, який 6 квітня зазнав масштабної атаки, лунає тривога.

"Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по сектору Гази", – йдеться у повідомленні Збройних сил Ізраїлю.

Крім того, у Збройних силах зазначили, що на півдні Ізраїлю лунає повітряна тривога.

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Видання The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю заявляє про удари по двох тунелях і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази у відповідь на "порушення безпеки ХАМАСом" за останні дні, говорячи про ракетний обстріл Ізраїлю з території Лівану та обстріли з території сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, перший тунель був розташований поблизу міста Бейт Ханун на півночі Гази. Другий – поблизу міста Хан-Юніс на півдні Гази. Вони не проходили на територію Ізраїлю і не становили загрози для ізраїльських цивільних осіб.

"ЦАХАЛ вважає терористичну організацію ХАМАС відповідальною за всю терористичну діяльність, що походить із Сектору Гази, і вона зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю", – наводить видання заяву ЦАХАЛу.

Атака по Ізраїлю 6 квітня: що відомо

У четвер, 6 квітня 2023 року, Ізраїль опинився під потужним ударом. Країна зазнала найбільшого за останні 27 років обстрілу з боку Лівану.

Зазначається, що з боку Лівану по Ізраїлю було 34 пуски. Крім того, країну обстріляли і з території сектору Гази. Ізраїльські військові повідомили, що за допомогою системи "Залізний купол" перехопили 25 ракет.

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