Ліванський напрямок залишався відносно спокійним для Ізраїлю з 2006 року.

Ізраїль зазнав масованого ракетного обстрілу з боку Лівану - найбільшого за останні 27 років. Про це пише The Times of Israel.

Протягом дня зафіксовано 34 ракетні пуски з боку Лівану. Також кілька ракет вночі і вранці були запущені по Ізраїлю з Сектора Гази. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що 25 ракет вдалося перехопити системою "Залізний купол", п'ять впали на ізраїльській території, легко поранивши двох осіб. Ще чотири ракети "зникли" у невідомій локації.

Базоване в Лівані шиїтське ісламістське угруповання "Хезболла" заперечує свою причетність до обстрілу, але один з її лідерів Хашем Сафі ад-Дін зазначив, що "спроби Ізраїлю завдати шкоди мечеті Аль-Акса і нашим святиням викличуть пожежу в регіоні".

Відео дня

За деякими відомостями, за атакою можуть стоять палестинські угруповання, тобто суніти. Однак їм, ймовірно, все ж допомагали бойовики "Хезболли".

Конкретних заходів у відповідь влада Ізраїлю поки не вжила. Депутат від партії "Лікуд" Денні Данон закликав до "непропорційної" відповіді "мовою сили".

Ситуація в Ізраїлі

В останні дві ночі між ізраїльською поліцією і палестинцями відбулися запеклі зіткнення через мечеть Аль-Акса в Єрусалимі. Ізраїльська влада стверджує, що молоді палестинці в порушення правил пронесли на територію мечеті камені і феєрверки, після чого спробували забарикадуватися всередині.

Ізраїльська поліція провела силову операцію, в ході якої безпосередньо в мечеті були затримані кілька сотень палестинців. При цьому палестинська сторона звинувачує Ізраїль у неспровокованій агресії проти віруючих.

Крім постійних сутичок між палестинцями і поліцією всередині Ізраїлю, країна бере участь в безперервній війні на території сусідньої Сирії. Там ізраїльська авіація періодично завдає ударів по військових об'єктах іранських сил.

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