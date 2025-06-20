Попри відтермінування рішення Білого дому щодо безпосередньої участі США в ірано-ізраїльській війні, учасники ринку побоюються перебоїв у постачанні нафти.

Ціни на нафту марки Brent у п’ятницю, 20 червня, впали майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення про участь США в ірано-ізраїльському конфлікті, але залишаються в плюсі у порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,89 долара, до 76,96 долара за барель. Натомість, вартість американської нафти марки WTI з постачанням в липні зросла на 53 центи, до 75,67 долара за барель. Вартість американської нафти з постачанням у серпні зросла на 17 центів, до 73,67 долара за барель.

19 червня ціни зросли майже на 3%, оскільки Ізраїль бомбардував ядерні цілі в Ірані, а Іран випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю після того, як вночі атакував ізраїльську лікарню.

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Разом з тим, заява Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп вирішить протягом двох тижнів, чи втрутиться Америка в ірано-ізраїльську війну, чи ні, розвернула ціни на європейський нафтовий еталон Brent донизу.

Видання нагадує, що через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану проходить від 18 до 21 мільйона барелів нафти і нафтопродуктів на добу, і існує широке занепокоєння, що бойові дії можуть вплинути на постачання сировини.

"Двотижневий термін" - це тактика, яку Трамп використовував і в інших ключових рішеннях. Часто ці терміни спливають без конкретних дій, що призводить до того, що ціна на нафту залишається високою і потенційно може закріпити нещодавнє зростання", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Ціни на нафту - останны новини

Напередодні ціни на нафту впали на тлі невизначених сигналів від президента США Дональда Трампа стосовно потенційного втручання Вашингтонга в ізраїльсько-іранський конфлікт.

Водночас, за даними ЗМІ, США готуються до безпосередньої участі в ірансько-ізраїльській війні.

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