Тепер вимушені переселенці не зможуть потрапити в країну.

З 13 березня Ізраїль обмежує прийом українців. В Україні такому рішенню здивувалися, зазначив керівник ВП Андрій Єрмак.

Чиновник подякував Ізраїлю за ті кроки, які він робить для допомоги Україні в подоланні важкого воєнного часу і його перших наслідків, однак рішення припинити пускати біженців є несподіваним.

"Нагадаю всім нашим партнерам: ваші народи давно і ясно показують і кажуть, що вам потрібно робити. Побачте і почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?"–- написав Андрій Єрмак.

Глава офісу Президента зазначив, що Україна буде реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам нашої країни і українців.

Раніше УНІАН писав як Німеччина приймає біженців з України 2022, що потрібно для отримання статусу біженця і що чекає українця в європейській країні.

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