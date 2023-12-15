Військові вважають, що заручники втекли або були залишені бойовиками.

Ізраїльські військові під час бою в районі Шеджайя в Секторі Гази помилково прийняли трьох ізраїльських заручників за таких, що "представляють загрозу" і застрелили їх. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

У ЦАХАЛ назвали імена двох загиблих. Це Йотам Хаїм, який був викрадений бойовиками ХАМАС з кібуца Кфар-Аза 7 жовтня, і Самер Талалк, викрадений з кібуца нір-Ам 7 жовтня. Сім'я третього заручника попросила не розголошувати про нього інформацію.

"Армія оборони Ізраїлю негайно приступила до розслідування інциденту. З цієї події були витягнуті безпосередні уроки, які були доведені до відома всіх військовослужбовців на місцях", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

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Військові вважають, що заручники втекли або були залишені бойовиками, пише The Times of Israel з посиланням на представника ізраїльської армії Даніеля Хагарі.

За словами Хагарі, в цьому районі в п'ятницю велися інтенсивні бойові дії - незабаром після нещасного випадку із заручниками стався бій з хамасівцями.

Заручники в полоні ХАМАС - деталі

Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі підтвердив, що в полоні у бойовиків ХАМАС загинули п'ятеро Ізраїльських заручників, яких утримували в Газі. Сім'ї загиблих вже повідомлені про смерть рідних. Тіло одного з них бійці ЦАХАЛ повернули в Ізраїль.

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