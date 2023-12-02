Тіло одного з них вдалось повернути рідним.

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі підтвердив, що у полоні бойовиків ХАМАС загинули п'ятеро ізраїльських заручників, яких утримували у Газі.

Як пише DW, родини загиблих вже повідомлені про смерть рідних. Тіло одного з них бійці ЦАХАЛ повернули в Ізраїль.

"Це відбулось після того, як комісія експертів Міністерства охорони здоров’я спільно з Інститутом судово-медичної експертизи, головним рабином Ізраїлю та Міністерством зі справ релігії встановили їхню смерть на основі зібраних розвідувальних даних", – зазначив представник ЦАХАЛу.

Відео дня

Ситуація у Газі - що там відбувається

Минулого тижня Ізраїль та ХАМАС домовились про тимчасове припинення вогню для обміну заручників на палестинських в'язнів. За цей час вдалось звільнити десятки людей, хоча бойовики продовжували саботувати перемир'я. Зокрема, ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем вже через 15 хвилин після його початкую

Вже 1 грудня, коли режим припинення вогню мали продовжити ще на добу, армія Ізраїлю оголосила про відновлення бойових дій у секторі Гази та проти угруповання ХАМАС. Виявилось, що бойовики знову обстріляли територію Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: