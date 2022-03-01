Також Канада надасть Україні 2 тисячі ракет.

Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси, а також заборонить імпорт сирої російської нафти.

Про це у понеділок заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

За його словами, Канада продовжить підтримувати героїчну оборону України від російських військ.

"Ми оголошуємо про намір повністю заборонити імпорт сирої нафти з Росії - це галузь, яка принесла великий зиск президенту Путіну та його олігархам", - сказав Трюдо.

Водночас Трюдо повідомив, що уряд звернувся до незалежного регулятора радіомовлення, телебачення та телекомунікацій із проханням припинити мовлення в країні російської державної телекомпанії RT. Канадські кабельні оператори раніше заявили, що добровільно відмовляться транслювати RT.

Міністр оборони Аніта Ананд заявила, що Канада незабаром відправить в Україну 100 протитанкових систем Carl Gustaf і 2 тис. ракет.

Канада вже відправила Україні зброю та нелетальне озброєння, а також підтримала низку санкцій, у тому числі виключення Росії із системи міжнародних банківських платежів SWIFT.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Трюдо заявив про запровадження Канадою додаткових санкцій проти Росії через напад на Україну. Санкції будуть направлені проти російських банків, представників фінансової еліти та членів Ради безпеки Росії, включаючи міністрів оборони, фінансів та юстиції.

26 лютого Канада запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного керівника Білорусі Олександра Лукашенка.

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