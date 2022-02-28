Це рішення скасовує політику Норвегії, яка полягала в не постачанні зброї країнам поза НАТО, і які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Уряд Норвегії надішле зброю Україні для захисту від російської агресії. Мова йде про 2 тисячі одиниць протитанкової зброї M72.

Про це йдеться в заяві уряду Норвегії в понеділок, передає Reuters.

Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років й полягала в не постачанні зброї країнам, що не входять до НАТО, і які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але зараз Україна стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Reuters нагадує, що в неділю Норвегія оголосила про виведення свого суверенного фонду, найбільшого в світі, з Росії і пообіцяла відправити в Україну шоломи, бронежилети та інше обладнання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Німеччина вперше дозволила постачання озброєння в Україну, яке надійде з Нідерландів. До цього Німеччина дотримувалася довготривалої практики блокування можливості передачі летальної зброї у зони конфліктів.

Зокрема, Німеччина передасть Україні тисячу одиниць протитанкової зброї і 500 "Стінгерів". Олаф Шольц наголосив, що треба зробити усе можливе для підтримки України.

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