Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ розв'язала проти України.
"Ми не будемо втручатися військовим чином. Це стосується НАТО, він цього робити не буде, а також всіх інших. Це було б неправильно в цій ситуації", - сказав Шольц під час свого першого візиту до Ізраїлю, пише "Європейська правда".
"Те, що ми робимо - це підтримуємо", - уточнив канцлер, маючи на увазі фінансову та гуманітарну допомогу.
За його словами, санкції вже надають ефект: "я вважаю, що це правильні рішення".
Він сказав, що працюватиме над тим, щоб мирні переговори між Росією і Україною продовжилися найближчим часом.
"Звичайно, зараз мова йде про те, що дипломатія знову отримує відмінний шанс", - сказав Шольц. При цьому він знову закликав Росію негайно припинити всі військові дії.
"Напади на цивільну інфраструктуру і цивільне населення повинні припинитися", – заявив він.
Раніше екс-президент Литви Даля Грібаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, що відстоює незалежність.