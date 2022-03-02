Все, що Європа може робити для України, за словами німецького канцлера, це надавати фінансову і гуманітарну допомогу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ розв'язала проти України.

"Ми не будемо втручатися військовим чином. Це стосується НАТО, він цього робити не буде, а також всіх інших. Це було б неправильно в цій ситуації", - сказав Шольц під час свого першого візиту до Ізраїлю, пише "Європейська правда".

"Те, що ми робимо - це підтримуємо", - уточнив канцлер, маючи на увазі фінансову та гуманітарну допомогу.

За його словами, санкції вже надають ефект: "я вважаю, що це правильні рішення".

Він сказав, що працюватиме над тим, щоб мирні переговори між Росією і Україною продовжилися найближчим часом.

"Звичайно, зараз мова йде про те, що дипломатія знову отримує відмінний шанс", - сказав Шольц. При цьому він знову закликав Росію негайно припинити всі військові дії.

"Напади на цивільну інфраструктуру і цивільне населення повинні припинитися", – заявив він.

Раніше екс-президент Литви Даля Грібаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, що відстоює незалежність.

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