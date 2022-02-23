У Берліні не виключають, що ціни на енергетичному ринку можуть поповзти вгору.

Німеччина здатна покрити свою потребу в газі без Російської Федерації. Країна може компенсувати дефіцит іншими джерелами енергії.

Про це пише The Guardian.

На тлі нового витка військової агресії Російської Федерації проти України Уряд Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північного потоку-2"

За словами німецького міністра економіки Роберта Габека, найбільша європейська економіка може обійтися без постачання російського природного газу.

При цьому він не виключив підвищення цін на енергетичному ринку Німеччини, але потреби країни можуть бути "компенсовані" іншими джерелами енергії і постачальниками. Йшлося, в тому числі і про впровадження відновлюваних джерел енергії.

"Північний потік-2" - що відомо

22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

У свою чергу президент Володимир Зеленський переконаний, що проект газопроводу "Північний потік-2" повинен бути зупинений.

Вас також можуть зацікавити новини: