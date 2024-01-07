У російському місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

У місті Подольськ Московської області на частині території мікрорайону Климовськ купа жителів багатоквартирних будинків вже четвертий день живуть без опалення в мороз.

Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації локального характеру, пише ТАСС в Telegram. Жителів мікрорайону теплом забезпечувала котельня Климовського патронного заводу, і там нібито через "стрибок напруги" на тепломережі був гідравлічний удар, через що в декількох місцях почався витік води.

Влада Московської області розраховували в основну частину будинків відновити подачу опалення у неділю вранці, 7 січня.

Варто зазначити, що без опалення залишилися майже 150 тисяч осіб. Люди скаржилися, що замерзали, розводили багаття на вулиці.

У мережі з'явилися фото, на яких видно, що в квартирах замерзли батареї.

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Підкреслимо, що в РФ не раз закликали бомбити українську територію, щоб заморозити людей взимку. Тим часом і в Росії після того, як її громадяни здійснили повномасштабне вторгнення на нашу територію, вже не раз були надзвичайні події на різних об'єктах.

Зокрема, на початку грудня 2023 року стало відомо, що у Москві горів завод спеціалізованих автомобілів, було чути вибухи. Журналісти з'ясували, що площа займання становила 1 000 квадратних метрів.

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