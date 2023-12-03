Повідомляється, що вогонь швидко поширюється.

Увечері у Москві почалася масштабна пожежа на заводі спеціалізованих автомобілів. Відповідні відео опублікували в мережі.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що рятувальники присвоїли загорянню підвищений номер складності, його площа становить 1000 квадратних метрів. Вогонь активно поширюється, його їдуть ліквідувати близько 35 пожежних розрахунків

Зазначається, що загальна площа будівлі становить 10 тисяч квадратних метрів. У цьому приміщенні зберігають палети, покришки і картон. Очевидці чули вибухи всередині заводу, також біля будівлі обрушилася частина покрівлі.

Пожежі в Росії: останні новини

З початку повномасштабної війни на території РФ часто відбуваються пожежі та надзвичайні події. Вчора росіяни повідомляли про масштабну пожежу на авторинку в Набережних Челнах. За даними ЗМІ, вогонь охопив площу близько 7 тисяч квадратних метрів.

Наприкінці листопада пожежа почалася на Челябінському тракторному заводі, очевидці повідомляли про звук вибуху. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що це могло статися в результаті короткого замикання.

У тому ж місяці в Ростовській області палав інженерний центр російського заводу "Атоммаш". Тоді площу загоряння оцінювали в 150 квадратів.

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