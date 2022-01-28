Картина одного з найвідоміших живописців епохи Відродження Сандро Боттічеллі пішла з молотка на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за 45,4 млн доларів.
Про це повідомляє SWI з посиланням на прес-реліз аукціонного дому.
Йдеться про полотно "Чоловік скорбот", створене приблизно в 1500 році.
В аукціонному будинку додали, що картина "Чоловік скорбот" з моменту її придбання на торгах в 1963 році залишалася в одній тій самій приватній колекції.
Зазначається, що це одна з найвищих цін, за яку коли-небудь продавали полотна епохи Відродження на аукціонах.
"Роботи Боттічеллі - будь-якого періоду - залишаються надзвичайно рідкісними на аукціонах. Особливо, його пізні роботи дуже рідко з'являються на ринку", - зауважили в Sotheby's.
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Сандро Боттічеллі: хто він
Справжнє ім'я художника - Алессандро ді Маріано ді Ванні Філіпепі. Сандро Боттічеллі вважається одним із найбільш значущих італійських живописців епохи Відродження.
Серед найбільш відомих його робіт - "Народження Венери", "Весна", "Венера і Марс" та багато інших.
Як повідомляв УНІАН, раніше роботу відомого вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" продали на нових торгах за 25,4 мільйона доларів.
Оціночна вартість картини перед аукціоном становила $5,5−8,3 мільйона. І це при тому, що картина частково самознищилася відразу після аукціону в 2018 році, коли вона перший раз була продана за 1,4 мільйона доларів.