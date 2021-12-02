Довгий час вважалося, що її написав один з учнів художника.

Картину італійського художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі "Чоловік скорбот" продадуть на аукціоні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відому картину виставлять на аукціоні в січні 2022 року. Її Стартова ціна - 40 мільйонів доларів.

На ній зображений портрет Христа, увінчаного терновим вінцем. Картина датована приблизно 1500 роком.

Читайте такожШколяра в Північній Кореї засудили до 14 років за перегляд 5 хвилин фільмуВідзначається, що експерти довгий час припускали, що картину написав один з учнів італійського художника.

Суперечки навколо авторства ведуться досі.

Однак більшість експертів-мистецтвознавців зійшлися на думці, що картину написав сам Сандро Боттічеллі.

Раніше повідомлялося, що картину Клода Моне "Ставок з водяними ліліями" продали за $50,8 млн всього за чотири хвилини.

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Автор: Людмила Жерновська