У постраждалих діагностували травми та переломи.

В авіатрощі, яка сталася 29 грудня в аеропорту Муан, що в Південній Кореї, вижили двоє бортпровідників - 33-річний чоловік та 25-річна жінка. Відомо, що внаслідок катастрофи загинуло 179 людей, пише Yonhap news agency.

33-річний бортпровідник, на прізвище Лі був шпиталізований до лікарні у сусідньому місті Мокпхо, пізніше його перевели до столичної лікарні Університету Евха Воманс.

"Коли я прокинувся, я вже був врятований", - повідомив він лікарям.

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Директор лікарні Джу Вунг наголосив, що не розпитував у пацієнта деталі аварії, адже вважає, що це не допоможе його одужанню.

"Він повністю здатний спілкуватися. Поки що немає жодних ознак втрати пам'яті або чогось подібного", - підкреслив лікар.

Наразі потерпілий перебуває у відділенні інтенсивної терапії після того, як в нього діагностували численні переломи.

Водночас інша постраждала, 25-річна стюардеса, на прізвище КУ, проходила лікування у медичному центрі "Асан", що на сході Сеула (столиця Південної Кореї - УНІАН).

Нині її стан стабільний, попри те, що вона отримала травми щиколотки та голови. Більше медики нічого не розповіли про стан жінки.

Авіакатастрофа у Південній Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, рятувальники ідентифікували тіла 179 жертв, які загинули внаслідок авіакатастрофи у Південній Кореї. Відомо, що літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з бар'єром в аеропорту округу Муан, який розташований на південному заході країни.

Водночас авіаційний експерт Девід Лермонт заявив, що якби там не було стіни, в яку врізався літак, всі були б живі. За його словами, без неї літак зісковзнув би, навіть якби у нього відмовили шасі.

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