Наявні підстави кваліфікувати збиття літака МАУ як воєнний злочин.

Колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що українському слідству відомі ймовірні виконавці збиття у січні 2020 року літака "Міжнародних авіаліній України".

Як він повідомив у Twitter, Україна направила 26 запитів про міжнародну правову допомогу до різних країн та провела понад тисячу слідчих і процесуальних дій.

"Є підстави кваліфікувати збиття літака МАУ як воєнний злочин", - зазначив Мамедов.

Він наголосив, що слідство в Україні просувалося би значно краще, якби Іран сприяв цьому, адже за два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва.

"Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також є потерпілими. З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб", - повідомив екс-заступник генпрокурора.

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Мамедов пояснив, що у разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів.

Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного кримінального суду.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 людей. На борту Boeing 737 були 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "внаслідок ненавмисної людської помилки" та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для переговорів з Іраном.

17 березня Іран представив остаточний звіт про розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи ППО, який визначив його як ворожу мету.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану є відповідальною за катастрофу.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

Чотири країни мають намір притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

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