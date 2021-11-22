На початку 2020 року в Ірані військові збили літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ.

В Ірані розпочався судовий процес над обвинуваченими у справі про збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого загинули 176 осіб.

Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію судової системи Ірану Mizan Online.

За повідомленням, на слуханнях 21 листопада в Тегерані були присутні десятеро військовослужбовців різних рангів, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін. У звіті не вказані особи підозрюваних, але їхні імена були зачитані вголос у суді.

Суд заслухав заяви адвокатів підсудних та сімей загиблих. Про наступне засідання буде оголошено пізніше.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

Збиття літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

Автор: Вікторія Токарєва